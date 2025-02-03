طلعات جوية بريطانية شرق المتوسط تزامنت مع إطلاق الأسرى

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الوكيل الإخباري- القناة 14 الإسرائيلية ان بريطانيا أطلقت طائرتين لجمع معلومات استخبارية شرق البحر الأبيض المتوسط أثناء وقف إطلاق النار في غزة.

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