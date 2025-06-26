طهران: الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، لدى إعلانه الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه: "بموجب هذا القرار، تلتزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة لضمان أمن علماء البلاد ومراكزها النووية".
وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على مشروع القانون القاضي بتعليق تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السعودي والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبحثان سبل دعم دمشق
-
فرنسا تعلن أنها ساعدت إسرائيل بالتصدي للمسيرات الإيرانية
-
مصر تعلن بدء استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة
-
آلاف اللاجئين الأفغان يغادرون إيران خشية تجدد الحرب
-
رئيس الأركان الإيراني يتوعد واشنطن وتل أبيب: سنراقب أي تحرك قادم
-
خامنئي يهنئ الشعب الإيراني بالانتصار على إسرائيل
-
ترامب يؤجج خلافات الإسرائيليين بعد حديثه عن إنقاذ نتنياهو
-
لبنان: شهيد وجريح جراء استهدافهم بمسيرة إسرائيلية