طهران: "الوعد الصادق 3" ستنفذ وسندمر إسرائيل ونسوي تل أبيب بالأرض

الوكيل الإخباري- قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري إن "عملية الوعد الصادق 3 ستنفذ في الوقت المناسب وبالحجم الكافي وبالمدى الذي يؤدي إلى تدمير إسرائيل وتسوية تل أبيب وحيفا بالأرض".

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