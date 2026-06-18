الخميس 2026-06-18 05:19 ص

طهران: اليورانيوم المخصب لن يغادر الأراضي الإيرانية

طهران: اليورانيوم المخصب لن يغادر الأراضي الإيرانية
طهران: اليورانيوم المخصب لن يغادر الأراضي الإيرانية
 
الخميس، 18-06-2026 04:33 ص
الوكيل الإخباري-   أكد إسماعيل بقائي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن اليورانيوم المخصب لن يُخرج من البلاد.اضافة اعلان


وقال بقائي في بث تلفزيوني إيراني: "لقد قلنا منذ البداية إن المواد المخصبة لن تُغادر البلاد. أحد الخيارات هو التخفيف على الأراضي الإيرانية. وهذا ليس خياراً جديداً".

وجاء تصريح الدبلوماسي بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم إلكترونياً بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع، والتي من المقرر أن تتبعها مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران.

وفي السياق، أكدت وكالات أنباء عالمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا في وقت سابق مذكرة التفاهم لتدخل حيز التنفيذ رسمياً، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب ورفع الحصار وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

ووقّع ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط (بما في ذلك لبنان)، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة "فرانس برس"، بعدما أورد موقع "أكسيوس" الإخباري أن التوقيع جرى خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق من يونيو الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
 
 


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