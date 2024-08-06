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طهران: انفجارات أصفهان سببها تدريبات عسكرية

علم إيران
علم إيران




 

الثلاثاء، 06-08-2024 07:11 ص
الوكيل الإخباري-    نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن  نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنيّة محمد رضا جانثاري أن سماع أصوات الانفجارات في مدينة سباهان بأصفهان كان بسبب إجراء تدريبات.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أن أصوات الانفجارات في أصفهان تتعلق بمناورات تدريبية لقوات دورة الكوماندوز بجامعة تابعة للقوات البرية.
gnews

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