طهران: انفجارات أصفهان سببها تدريبات عسكرية

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن نائب محافظ أصفهان للشؤون الأمنيّة محمد رضا جانثاري أن سماع أصوات الانفجارات في مدينة سباهان بأصفهان كان بسبب إجراء تدريبات.



كما أعلنت دائرة العلاقات العامة لـ«الحرس الثوري» أن أصوات الانفجارات في أصفهان تتعلق بمناورات تدريبية لقوات دورة الكوماندوز بجامعة تابعة للقوات البرية.