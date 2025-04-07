طهران: بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة كذبة ولا صحة لمثل هذه الأخبار

وقال بقائي في مؤتمر صحفي إن "سلطنة عمان الخيار الرئيسي لاحتضان أي مفاوضات غير مباشرة بين إيران وأمريكا إن سار القرار ببدء الحوار"، مؤكدا أن لا صحة لما يتم تداوله عن بدء المفاوضات.
ولفت إلى أن "عرضنا لواشنطن بإمكانية بدء مفاوضات غير مباشرة هو عرض سخي بالنظر إلى تصرفات أمريكا السابقة وانسحابها من الاتفاق النووي".
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