طهران تؤكد أن واشنطن لم تطلب منها التخلي عن تخصيب اليورانيوم

وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة "أم أس أن بي سي" بُثّت الجمعة "لم نقترح أي تعليق، ولم تطلب الولايات المتحدة صفر تخصيب".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا مرارا إلى حظر كامل لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهو مطلب تعدّه طهران خطا أحمر في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي.
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي يعلن أن مسوّدة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو 3
-
مصر .. مقتل شخص بطريقة مروعة خلال فعالية رمضانية
-
هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب دولة عربية
-
المدمرة "يو إس إس ماهان" تدخل المتوسط وسط توتر إقليمي
-
إسرائيل تضع تصورًا بالذكاء الاصطناعي لسيناريو حرب أمريكية إيرانية مدتها 7 أيام .. كيف انتهى ؟
-
مقاتلات أميركية وصينية في "مواجهة قصيرة" فوق البحر الأصفر
-
تنصيب تمثال لشقيق نتنياهو في بلد إفريقي .. ما قصته ؟
-
بريطانيا ترفض طلبًا أميركيًا لاستخدام قواعدها لضرب إيران