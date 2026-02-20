طهران تؤكد أن واشنطن لم تطلب منها التخلي عن تخصيب اليورانيوم

05:08 م

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ الولايات المتحدة لم تطلب من طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم خلال المحادثات التي عُقدت الثلاثاء في جنيف بوساطة عُمانية.





وأضاف عراقجي في مقابلة مع قناة "أم أس أن بي سي" بُثّت الجمعة "لم نقترح أي تعليق، ولم تطلب الولايات المتحدة صفر تخصيب".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا مرارا إلى حظر كامل لتخصيب اليورانيوم في إيران، وهو مطلب تعدّه طهران خطا أحمر في أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي.









