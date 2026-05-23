طهران تؤكد الاقتراب من إنجاز إطار تفاهم مع واشنطن لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري - أكّدت إيران، السبت، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، حصول "تقارب" مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، والاقتراب من انجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

لكن المسؤول الإيراني شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة، ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجأ البحث فيه لمرحلة لاحقة.