طهران تؤكد: تم توقيع الاتفاق مع واشنطن بشكل رسمي

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله: "انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بتوقيع الرئيسين. وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق".
وأضاف أن التوقيع تم إلكترونياً، وأنّ إقامة مراسم رسمية "لم تكن واردة حقاً" في خطط إيران.
وكانت الحكومة السويسرية أعلنت في البداية أن حفل توقيع سيُقام الجمعة في فندق فاخر على جبل بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن.
وكانت إيران أفادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي JD Vance.
وقال بقائي: "عندما يوقّع أرفع المسؤولين في البلدين على النص، تكون عواقب عدم الامتثال أشدّ بطبيعة الحال، ونظراً لتجاربنا السابقة، فضّلنا هذا النهج".
وتنص مذكرة التفاهم التي كشف عنها الطرفان الأربعاء على أن الولايات المتحدة ستُعلّق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور توقيعها، ثم ترفع كل عقوباتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوماً.
في المقابل، يتعين على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوماً، إذ يُلقي الإغلاق المستمر الذي تفرضه بظلاله على الاقتصاد العالمي.
كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً.
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