طهران تؤكد تنظيم الملاحة في مضيق هرمز وفق لوائح جديدة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المقترح الأمريكي قيد الدراسة، وإن وجهة نظر إيران سوف تُنقل إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة.





وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أن العبور الآمن والمستقر من مضيق هرمز سيصبح ممكنًا وفقًا للإجراءات الإيرانية، بعد زوال تهديد من سماهم "المعتدين"، وفي ضوء الإجراءات الجديدة.



وقالت بحرية الحرس الثوري إنها تشكر ملاّك السفن الراسية في الخليج على تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقًا للوائح الإيرانية.







