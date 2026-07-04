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طهران تؤكد لبيروت ثبات سياستها في دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه

طهران تؤكد لبيروت ثبات سياستها في دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه
طهران تؤكد لبيروت ثبات سياستها في دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه
 
السبت، 04-07-2026 11:22 ص
الوكيل الإخباري-  أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد ابن الرضا خلال لقاء مع وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسى في طهران أن دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه سياسة ثابتة ومبدئية بالنسبة لإيران.اضافة اعلان


وقال: "استتباب الأمن والاستقرار والهدوء في لبنان كان دائماً من المبادئ الثابتة والاستراتيجية لإيران، ودعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه سياسة ثابتة ومبدئية لإيران".

وأضاف: "تتم متابعة هذا النهج الثابت تجاه لبنان بجدية في ظل الظروف الحساسة الراهنة".

ووصل الوزير منسى إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس لتمثيل الجمهورية اللبنانية في مراسم التأبين الرسمية للمرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي.

من المعروف أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في يونيو الماضي على مذكرة التفاهم التي تنص على وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، وتمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

ونص البند الأول من هذه المذكرة على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على "جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، مع التزام الطرفين بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضهما البعض، وضمان "السلامة الإقليمية وسيادة لبنان".

وفي 26 يونيو الماضي أيضا، وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن تكللت بالنجاح.

ووقّع الاتفاق الإطاري الثلاثي بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساع أمريكية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ.
 
 


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