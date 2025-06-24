الثلاثاء 2025-06-24 12:53 م
 

طهران تؤكد مقتل قيادات من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي

عناصر من الحرس الثوري
عناصر من الحرس الثوري
 
الثلاثاء، 24-06-2025 12:38 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل العقيد مجتبى كرمي، مساعد قيادة الحرس الثوري في محافظة البرز، إلى جانب ستة آخرين من عناصر الحرس، جراء استهداف مقر القيادة في المحافظة خلال الغارات الإسرائيلية التي وقعت أمس.اضافة اعلان


وصرّح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي اعتداء صهيوني دون رد، في إشارة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وكالات
 
gnews

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