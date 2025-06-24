طهران تؤكد مقتل قيادات من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي

وصرّح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي اعتداء صهيوني دون رد، في إشارة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
إيران تنفي إطلاق صواريخ بعد وقف إطلاق النار
-
العراق يعلن فتح أجوائه بشكل كامل
-
سموتريتش يتوعد طهران بعد القصف الصاروخي الأخير
-
قطر توجه رسالة إلى غوتيريش ومجلس الأمن بشأن هجوم إيران على قاعدة العديد
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ على حيفا
-
أين أخفى الإيرانيون اليورانيوم المخصب؟
-
المستشار الألماني يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار
-
إسرائيل تُعيد فتح مجالها الجوي