طهران تؤكد مقتل قيادات من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي

12:38 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل العقيد مجتبى كرمي، مساعد قيادة الحرس الثوري في محافظة البرز، إلى جانب ستة آخرين من عناصر الحرس، جراء استهداف مقر القيادة في المحافظة خلال الغارات الإسرائيلية التي وقعت أمس. اضافة اعلان





وصرّح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي اعتداء صهيوني دون رد، في إشارة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.



وكالات





