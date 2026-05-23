طهران تتهم واشنطن بعرقلة المفاوضات

ارشيفية
 
السبت، 23-05-2026 12:25 م
الوكيل الإخباري-   اتهمت إيران الولايات المتحدة السبت بعرقلة المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب من خلال "مطالب مفرطة"، في وقت أثار فيه تغيير في جداول أعمال الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكهنات بإمكان استئناف الأعمال القتالية.اضافة اعلان


وفي محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن "مواقف متناقضة ومطالب مفرطة" من جانب الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالتا تسنيم وفارس.

وقال عراقجي إن هذه العوامل "تعطّل مسار المفاوضات الجارية برعاية باكستان".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إنه رغم "الخيانة المتكررة" من جانب الولايات المتحدة، فإن إيران "شاركت في العملية الدبلوماسية بنهج مسؤول  وتسعى إلى تحقيق نتيجة معقولة وعادلة".

والجمعة، وصل قائد الجيش الباكستان عاصم منير إلى طهران في إطار الوساطة التي تضطلع بها بلاده. وبحسب وكالة إرنا، أجرى محادثات حتى وقت متأخر من ليل الجمعة السبت مع عراقجي بشأن "آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع وقوع تصعيد جديد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد في وقت سابق أن الخلافات بين طهران وواشنطن ما تزال عميقة وتشمل، بحسب قوله، إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، والوضع في مضيق هرمز والحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، إضافة إلى الملف النووي.

في موازاة ذلك، تكثف قطر ودول أخرى جهود الوساطة. وقال بقائي إن وفدا قطريا زار طهران الجمعة.

من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تدرس شن عمليات عسكرية جديدة على إيران.

وذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" أن الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات قصف خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قال موقع أكسيوس إن ترامب جمع كبار مستشاريه الجمعة لمناقشة الحرب.
 
 


