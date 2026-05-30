طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه

السبت، 30-05-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري-  قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة" عبر مواصلة ما وصفه بـ"الحصار البحري" وطرح مطالب "مبالغ فيها".اضافة اعلان


ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر إيرانية أن الحصار البحري الأميركي لا يزال قائما، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأميركية أصدرت إنذارات لسفن إيرانية وأبلغتها بضرورة التوقف ومنعت عبورها.

وأضافت الوكالة، نقلا عن بحارة، أن سفنا إيرانية حاولت عبور ما وصف بـ"خط الحصار" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعه، لكنها واجهت تحذيرات أميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية "أبدا"، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الشحن في الاتجاهين "من دون أي رسوم عبور".

وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال، أن جميع الألغام البحرية، إن وُجدت، سيتم إزالتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل "بتفجير عدد كبير منها" باستخدام كاسحات ألغام بحرية أميركية، وأن إيران ستتولى إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية.

وأشار إلى أن الحصار البحري على إيران سيرفع، والسفن العالقة في المضيق بسبب ما وصفه بـ"الحصار البحري المذهل وغير المسبوق" يمكنها البدء بالعودة، مضيفا رسالة إلى البحارة دعاهم فيها إلى إبلاغ تحياته لعائلاتهم.
 
 


