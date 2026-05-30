طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر إيرانية أن الحصار البحري الأميركي لا يزال قائما، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأميركية أصدرت إنذارات لسفن إيرانية وأبلغتها بضرورة التوقف ومنعت عبورها.
وأضافت الوكالة، نقلا عن بحارة، أن سفنا إيرانية حاولت عبور ما وصف بـ"خط الحصار" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعه، لكنها واجهت تحذيرات أميركية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ إيران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية "أبدا"، مؤكدا ضرورة فتح مضيق هرمز فوراً أمام حركة الشحن في الاتجاهين "من دون أي رسوم عبور".
وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال، أن جميع الألغام البحرية، إن وُجدت، سيتم إزالتها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل "بتفجير عدد كبير منها" باستخدام كاسحات ألغام بحرية أميركية، وأن إيران ستتولى إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية.
وأشار إلى أن الحصار البحري على إيران سيرفع، والسفن العالقة في المضيق بسبب ما وصفه بـ"الحصار البحري المذهل وغير المسبوق" يمكنها البدء بالعودة، مضيفا رسالة إلى البحارة دعاهم فيها إلى إبلاغ تحياته لعائلاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني
-
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
-
مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة
-
الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي
-
بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
-
وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين
-
تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب
-
واشنطن تعلن إنهاء مهام توم باراك كمبعوث خاص إلى سوريا