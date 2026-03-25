الأربعاء 2026-03-25 01:38 م

طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

الأربعاء، 25-03-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري- وجه ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي بهرامي رسالة لدول المنطقة حذرهم فيها من أنهم "سيكونون بعد إيران أهدافا أسهل للكيان الصهيوني".

وقال بهرامي: "الكيان الصهيوني أضعف الأمن العالمي وأشعل الفوضى في منطقتنا"، مضيفا أن "هذا الكيان الخبيث جعل الرئيس الأمريكي منفذا لمخططاته الواهنة".

وأضاف أن "إسرائيل لا تهاجم إيران فقط، بل تضرب لبنان وفلسطين أيضا وتقود العالم نحو الفوضى".


وشدد ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان على أن "القوات المسلحة الإيرانية تقف بحزم في وجه هذا الكيان الخبيث".

 
 


التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

ب

أخبار محلية جامعة حكومية تحوّل دوام الطلبة عن بُعد الخميس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

ن

عربي ودولي طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

ب

أخبار محلية اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

حادث قطار مروّع في باكستان

منوعات حادث قطار مروّع في باكستان

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يحذر الأردنيين

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






