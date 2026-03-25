طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

الوكيل الإخباري- وجه ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي بهرامي رسالة لدول المنطقة حذرهم فيها من أنهم "سيكونون بعد إيران أهدافا أسهل للكيان الصهيوني".



وقال بهرامي: "الكيان الصهيوني أضعف الأمن العالمي وأشعل الفوضى في منطقتنا"، مضيفا أن "هذا الكيان الخبيث جعل الرئيس الأمريكي منفذا لمخططاته الواهنة".

وأضاف أن "إسرائيل لا تهاجم إيران فقط، بل تضرب لبنان وفلسطين أيضا وتقود العالم نحو الفوضى".