طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

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العاصمة الإيرانية طهران في أعقاب ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية
العاصمة الإيرانية طهران في أعقاب ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية
 
الجمعة، 13-06-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر الجيش الإيراني، بيانا رسميا أكد فيه أن إسرائيل شنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، "هجوما عسكريا عدوانيا ومتهورا" استهدف عددا من المناطق داخل إيران، بما في ذلك مواقع مدنية وعسكرية.

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وأفاد البيان، الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية.


ووصفت هيئة الأركان الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكل القواعد والأعراف الدولية"، مؤكدة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية، مشيرة إلى أن الرد سيكون "حاسما وردعيا"، وسيطال منفذي الهجوم وداعميهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

 
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