طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

الوكيل الإخباري- أصدر الجيش الإيراني، بيانا رسميا أكد فيه أن إسرائيل شنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، "هجوما عسكريا عدوانيا ومتهورا" استهدف عددا من المناطق داخل إيران، بما في ذلك مواقع مدنية وعسكرية.

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وأفاد البيان، الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية.