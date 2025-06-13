طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم

وأفاد البيان، الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية.
ووصفت هيئة الأركان الهجوم بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكل القواعد والأعراف الدولية"، مؤكدة أن إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الدولية، مشيرة إلى أن الرد سيكون "حاسما وردعيا"، وسيطال منفذي الهجوم وداعميهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
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