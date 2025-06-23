طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية

وتعهدت إيران بالدفاع عن نفسها، الأحد، بعد يوم واحد من انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد البلاد منذ ثورتها الإسلامية عام 1979، على الرغم من الدعوات إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم.
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