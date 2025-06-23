الإثنين 2025-06-23 10:58 ص
 

طهران تدرس الرد على واشنطن بعد هجومها على مواقعها النووية

صورة أقمار صناعية تُظهر مجمع فوردو النووي في إيران بعد تعرضه لقصف أميركي
صورة أقمار صناعية تُظهر مجمع فوردو النووي في إيران بعد تعرضه لقصف أميركي
 
الإثنين، 23-06-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   تبادلت إيران وإسرائيل الضربات الجوية والصاروخية، في وقت يتأهب فيه العالم، الاثنين، لرد طهران على الهجوم الأميركي على مواقعها النووية، في حين أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.اضافة اعلان


وتعهدت إيران بالدفاع عن نفسها، الأحد، بعد يوم واحد من انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد البلاد منذ ثورتها الإسلامية عام 1979، على الرغم من الدعوات إلى ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية من جميع أنحاء العالم.
 
gnews

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