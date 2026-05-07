طهران تدرس عرض واشنطن وسط ترقب عالمي واسع

الوكيل الإخباري- تترقب عواصم العالم وأسواقها، الخميس، ردّ طهران على أحدث مقترحات واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز العابرة في الخليج.





فقد ارتفعت الأسهم الآسيوية وانخفضت أسعار النفط بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً عقب محادثات إيجابية، وأعلنت إيران أنها ستنقل موقفها الأخير من الحل المقترح عبر الوسيط الباكستاني.



كما أن أي اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن ينعكس على لبنان، حيث تعرضت الهدنة الهشة أصلاً مع إسرائيل لضغوط متجددة بعد غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن مقتل قيادي كبير في حزب الله.



وقد اندلعت الحرب بهجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط، فيما ردّت طهران بهجمات طالت أنحاء الشرق الأوسط وبإغلاق شبه تام لمضيق هرمز، وهو بوابة رئيسة لصناعات النفط والغاز في الخليج وممر تجاري استراتيجي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال.



وأطلق ترامب هذا الأسبوع عملية بحرية لمرافقة السفن التجارية وفتح مضيق هرمز، ثم أوقفها بعد ساعات، مشيراً إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران التي تتوسط فيها باكستان وتدعمها دول الخليج العربية.



قال ترامب للصحفيين، الأربعاء: "أجرينا محادثات جيدة جداً خلال الساعات الماضية، ومن الممكن جداً أن نتوصل إلى اتفاق"، مكرراً تهديده المعتاد بالعودة إلى القصف إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب الولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المقترح الأميركي ما يزال "قيد المراجعة"، وإن طهران ستنقل ردها إلى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين بعد أن "تستكمل بلورة موقفها".



وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، جاءت انعطافة ترامب الجديدة بعدما رفضت السعودية، التي قيل إن ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان تحدث مباشرة مع ترامب، السماح للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي وقواعدها لتنفيذ العملية الرامية لفتح مضيق هرمز بالقوة.



وأفاد موقع أكسيوس الأميركي، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أن طهران وواشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار عمل للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.



وانخفضت أسعار النفط مجدداً بنسبة 2%، الخميس، بعد أن تراجعت بنحو 10% خلال اليومين السابقين.

وقاد مؤشر "نيكاي" في طوكيو موجة صعود قوية أخرى في أسواق الأسهم الآسيوية، مدفوعاً بتفاؤل متجدد بشأن انتهاء الحرب.



وما تزال أسعار الطاقة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، لكن خام برنت الدولي وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضا إلى ما دون مستوى 100 دولار.



وقد انتاب الأسواق قلق بالغ بشأن مضيق هرمز الذي يمر عبره في زمن السلم خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمية، فضلاً عن جزء كبير من الأسمدة.



وتصاعدت المخاوف، الاثنين، عندما اشتعلت النيران في سفينة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم نامو" أثناء محاولتها عبور المضيق رغم الحصار الإيراني.



وقال ترامب لاحقاً إن إيران أطلقت "بعض الطلقات" على السفينة، وحثّ كوريا الجنوبية على الانضمام إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة الملاحة عبر المضيق، بينما صرّحت سفارة طهران في سول بأنها "ترفض بشدة وتنفي بشكل قاطع" هذه الادعاءات.



وعلى الجبهة اللبنانية، شنّت إسرائيل غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، الأربعاء، في أول هجوم من نوعه منذ نحو شهر، ما أسفر عن مقتل قيادي بارز في حزب الله من قوة الرضوان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصاً على الأقل بغارات جوية في أنحاء عدة من جنوب البلاد وشرقها.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان الخميس، أن هجوماً بطائرة مسيّرة أسفر عن إصابة أربعة من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، في جنوب لبنان في اليوم السابق.





