الخميس 2026-03-26 07:31 م

طهران ترد رسميا على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندا

الخميس، 26-03-2026 05:57 م
الوكيل الإخباري-  أبلغ مسؤول إيراني رفيع المستوى رويترز الخميس بأن الرد الإيراني الأولي، الذي نُقل إلى باكستان، هو أن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب "أحادي الجانب وغير عادل"، مضيفا أنه لا يزال من الممكن إيجاد سبيل للمضي قدما إذا سادت الواقعية في واشنطن.اضافة اعلان


وقال المسؤول إن المقترح "خضع لمراجعة تفصيلية مساء الأربعاء من قبل مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وممثل الزعيم الأعلى الإيراني".

وأضاف "باختصار، يشير المقترح إلى تخلى إيران عن قدرتها على الدفاع عن نفسها مقابل خطة غامضة لرفع العقوبات"، مشيرا إلى أن المقترح يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النجاح.

وأردف أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على المفاوضات، ولا تبدو أي خطة للمحادثات واقعية في هذه المرحلة"، في حين تحاول تركيا وباكستان المساعدة في "إيجاد أرضية مشتركة بين إيران والولايات المتحدة وتقليص الخلافات".
 
 


