طهران ترد على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ليل الخميس الجمعة التوجه لإرسال طائرة لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.
إلا أن الطلب اللبناني بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط" لقي رفضا إيرانيا. إذ لم تمنح السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.
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