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طهران ترد على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 14-02-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   رفضت إيران طلب لبنان هبوط طائرتين تابعتين لـ"طيران الشرق الأوسط" لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران، بعد رفض لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ليل الخميس الجمعة التوجه لإرسال طائرة لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.

إلا أن الطلب اللبناني بهبوط طائرتين لشركة "طيران الشرق الأوسط" لقي رفضا إيرانيا. إذ لم تمنح السطات الإيرانية الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.

 
gnews

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