الأحد 2026-07-19 09:57 ص

طهران ترفض التفاوض مع واشنطن وتتمسك بمضيق هرمز

مشاة البحرية الأميركية
مشاة البحرية الأميركية
 
الأحد، 19-07-2026 07:56 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي قوله؛ إنّ طهران اقترحت مسارا جديدا لدخول السفن إلى سلطنة عُمان وخروجها منها، مؤكدا أن إيران لا تعتزم انتهاك سيادة السلطنة.اضافة اعلان


وأضاف آبادي أن بلاده لم تُجرِ حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن ما يُعرف بـ"تفاهم إسلام أباد"، مشيرا إلى أنها لن تطالب بإجراء مفاوضات معها.

وقال المسؤول الإيراني إنّ مسؤولية إزالة الألغام من مضيق هرمز بالكامل تقع على عاتق إيران، مؤكدا أن طهران ستواصل ممارسة ما وصفه بـ"سيادتها" على المضيق، وأنها لن تقبل بالمسار الجنوبي تحت أي ظرف.
 
 


gnews

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