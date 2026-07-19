طهران ترفض التفاوض مع واشنطن وتتمسك بمضيق هرمز

وأضاف آبادي أن بلاده لم تُجرِ حتى الآن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن ما يُعرف بـ"تفاهم إسلام أباد"، مشيرا إلى أنها لن تطالب بإجراء مفاوضات معها.
وقال المسؤول الإيراني إنّ مسؤولية إزالة الألغام من مضيق هرمز بالكامل تقع على عاتق إيران، مؤكدا أن طهران ستواصل ممارسة ما وصفه بـ"سيادتها" على المضيق، وأنها لن تقبل بالمسار الجنوبي تحت أي ظرف.
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