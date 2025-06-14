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طهران تعترف بمقتل قادة كبار في هجمات إسرائيلية غير مسبوقة - أسماء

آثار القصف الإسرائيلي على إيران
آثار القصف الإسرائيلي على طهران
 
السبت، 14-06-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   أقرت طهران، السبت، بمقتل اثنين من كبار القادة في هيئة الأركان العامة للجيش، نتيجة للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة، ومسؤولين عسكريين، وخبراء في البرنامج النووي لإيران.اضافة اعلان


وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مقتل كل من اللواء غلام رضا محرابي، واللواء مهدي رباني في الهجمات الإسرائيلية.

وكان اللواء غلام رضا محرابي يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الاستخبارات الإيرانية،

بينما كان اللواء مهدي رباني يتولى منصب مساعد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية لشؤون العمليات.

أبرز القادة الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ فجر الجمعة:

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.
قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.
قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة.
قائد قوة الطائرات المسيرة التابعة لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، طاهر بور.
قائد القيادة الجوية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، داود شيخيان.
نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات في الجيش الإيراني، اللواء مهدي رباني (مع زوجته وأولاده).

أبرز القتلى من علماء الذرة:

أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.
العالم النووي مهدي طهرانجي.
العالم النووي فريدون عباسي.
العالم النووي عبد الحميد مينوشهر.
العالم النووي أمير حسين فقهي.
العالم النووي مطلبي زاده.

وبينما تحدثت مصادر عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني والمشرف على المفاوضات النووية، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن علي شمخاني قتل.

ٍسكاي نيوز
 
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