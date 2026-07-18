طهران تعلن انفجار ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز وواشنطن تنفي

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارًا بحريًا جنوب مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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