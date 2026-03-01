طهران تعلن مقتل رئيس هيئة الأركان العامة عبدالرحيم موسوي

09:58 ص

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، صباح اليوم، مقتل اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات مقتله.



ويُعد عبد الرحيم موسوي قائدًا عسكريًا إيرانيًا تولّى رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وقد عيّنه السيد علي خامنئي قائدًا لهيئة الأركان في 13 يونيو 2025، خلفًا لمحمد باقري إثر مقتله في غارة إسرائيلية.



وُلد موسوي عام 1960 في مدينة قم الإيرانية، ويتمتع بخلفية عسكرية في سلاح المدفعية، حيث خدم في هذا المجال خلال سنوات الحرب بين إيران والعراق.



التحق بالكلية العسكرية للقوة البرية للجيش عام 1979، وخلال الحرب الإيرانية العراقية أنهى بنجاح دورات قيادية في وحدات مختلفة. وفي عام 1997، أمضى فترة دافوس (وهي دورات تدريبية متخصصة في العلوم العسكرية)، كما أكمل الدورة النظرية للدكتوراه في إدارة الدفاع الوطني في جامعة الدفاع الوطني العليا.



وفي الفترة الممتدة من 26 أغسطس 2005 إلى يونيو 2016، شغل منصب نائب القائد العام لقوات الجيش ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لقوات الجيش. وقبل ذلك، تولّى منصب نائب دائرة التخطيط والبرامج للقوات البرية للجيش.



وفي 6 يوليو 2016، عُيّن نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، كما شغل بين يونيو 2016 وأغسطس 2017 منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.



وفي 13 يونيو 2025، عيّنه علي خامنئي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلفًا لمحمد باقري الذي اغتيل في اليوم نفسه.



وكالات





