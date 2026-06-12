طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات

وأضافت الوكالة أن المفاوضات النهائية ستركز على الملفات النووية والاقتصادية، مع استبعاد أي نقاشات تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.
ووفقاً للوكالة، تشمل مذكرة التفاهم كذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وأشارت الوكالة إلى أن مسودة الاتفاق ما تزال بحاجة إلى إقرار نهائي من السلطات المعنية قبل اعتمادها رسمياً.
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