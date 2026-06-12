الجمعة 2026-06-12 01:14 م

طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات

طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات
طهران تكشف تفاصيل مذكرة تفاهم مع واشنطن حول العقوبات
 
الجمعة، 12-06-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، الجمعة، أن مذكرة التفاهم المطروحة بين طهران وواشنطن تتضمن التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران، وسحب قواتها من المناطق المحيطة بها، إلى جانب رفع الحصار البحري.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن المفاوضات النهائية ستركز على الملفات النووية والاقتصادية، مع استبعاد أي نقاشات تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.

ووفقاً للوكالة، تشمل مذكرة التفاهم كذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأشارت الوكالة إلى أن مسودة الاتفاق ما تزال بحاجة إلى إقرار نهائي من السلطات المعنية قبل اعتمادها رسمياً.
 
 


gnews

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