طهران: تلقينا إشارات عصر الجمعة عن احتمال شن إسرائيل هجوما على إيران

الوكيل الإخباري- كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران "تلقت إشارات"، عصر يوم الجمعة الماضي، حول أن من المحتمل أن تشن إسرائيل هجوما على إيران.

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