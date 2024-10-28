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طهران: تلقينا إشارات عصر الجمعة عن احتمال شن إسرائيل هجوما على إيران

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران "تلقت إشارات"، عصر يوم الجمعة الماضي، حول أن من المحتمل أن تشن إسرائيل هجوما على إيران.

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وأضاف عراقجي في تصريح له: "نحن تبادلنا الرسائل مع عدة جهات قبل الهجوم، وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إننا نحتفظ بحق الرد على تحركات الكيان الصهيوني وسيتم ذلك في الوقت المناسب".

 
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