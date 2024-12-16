طهران تمدد إغلاق المدارس والدوائر العامة غدا

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي "بسبب استمرار الطقس البارد، سيتم إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في طهران وضواحيها غدا".
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