طهران تمدد إغلاق المدارس والدوائر العامة غدا

08:21 م

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الوكيل الإخباري- أعلن التلفزيون الإيراني أن المدارس والدوائر العامة في العاصمة الإيرانية طهران ستظل مغلقة الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي تواجه البلاد نقصا في الوقود وطقسا باردا. اضافة اعلان





ونقل التلفزيون عن بيان حكومي "بسبب استمرار الطقس البارد، سيتم إغلاق المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في طهران وضواحيها غدا".