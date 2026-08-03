طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

وأكدت استمرار الاتصالات مع سلطنة عمان وباكستان بشأن التطورات وأمن الملاحة في هرمز، مشددة على أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري، بينما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في المضيق.
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