طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

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الوكيل الإخباري- تؤكد طهران استمرار جاهزيتها العسكرية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، مع تشديد الرئيس الإيراني على عدم السعي إلى توسيع التوتر والاستعداد للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، فيما نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأكدت استمرار الاتصالات مع سلطنة عمان وباكستان بشأن التطورات وأمن الملاحة في هرمز، مشددة على أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري، بينما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في المضيق.





