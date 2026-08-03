الثلاثاء 2026-08-04 12:04 ص

طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار
ارشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 11:54 م
الوكيل الإخباري-   تؤكد طهران استمرار جاهزيتها العسكرية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، مع تشديد الرئيس الإيراني على عدم السعي إلى توسيع التوتر والاستعداد للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، فيما نفت الخارجية الإيرانية وجود محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأكدت استمرار الاتصالات مع سلطنة عمان وباكستان بشأن التطورات وأمن الملاحة في هرمز، مشددة على أن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري، بينما أعلن الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 في المضيق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية

طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

عربي ودولي طهران تنفي التفاوض مع واشنطن وتربط فتح هرمز بوقف الحصار

البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

عربي ودولي البيت الأبيض يستضيف الثلاثاء اجتماعا بشأن آلية جديدة للمراجعة الحكومية للذكاء الاصطناعي

ب

أخبار محلية الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

jufdvdm

عربي ودولي ترامب: شركات النفط تجني أرباحا طائلة من الحرب على إيران

ل

عربي ودولي ترامب يهاجم المهاجرين ويحذر أوروبا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول العلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأعرب

عربي ودولي الكشف عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين أردوغان وبن سلمان

ل

أخبار محلية الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 