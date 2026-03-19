طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

ن
أرشيفية
 
الخميس، 19-03-2026 04:54 م

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة "مستضعفان" الإيرانية أن الأنباء المتداولة حول تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي "غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وأوضح المركز في بيان صحفي أن "بعض وسائل الإعلام نشرت خلال الساعات الماضية أخبارا كاذبة زعمت فيها تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للراحل علي لاريجاني، إلا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ويتم تكذيبها بشكل قاطع".

اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن دهقان "يواصل تركيز جهوده على أنشطة مؤسسة مستضعفان خلال الفترة الأخيرة وأيام الحرب، وفقا للمهمة التي أسندها إليه قائد الثورة الإسلامية، ويبذل قصارى جهده للاضطلاع بدور فاعل في هذه المؤسسة كما كان في الماضي".


ودعا البيان وسائل الإعلام إلى "الامتناع عن نشر الأخبار غير الموثوقة، وعدم الترويج للشائعات في ظروف الحرب الراهنة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نو

أخبار محلية مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

و

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

ز

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

و

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ز

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

ب

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

ل

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

ن

الأكثر مشاهدة