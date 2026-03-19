طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

الوكيل الإخباري- أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة "مستضعفان" الإيرانية أن الأنباء المتداولة حول تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي "غير صحيحة جملة وتفصيلا.



وأوضح المركز في بيان صحفي أن "بعض وسائل الإعلام نشرت خلال الساعات الماضية أخبارا كاذبة زعمت فيها تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للراحل علي لاريجاني، إلا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ويتم تكذيبها بشكل قاطع".

وأشار التقرير إلى أن دهقان "يواصل تركيز جهوده على أنشطة مؤسسة مستضعفان خلال الفترة الأخيرة وأيام الحرب، وفقا للمهمة التي أسندها إليه قائد الثورة الإسلامية، ويبذل قصارى جهده للاضطلاع بدور فاعل في هذه المؤسسة كما كان في الماضي".