طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

وأوضح المركز في بيان صحفي أن "بعض وسائل الإعلام نشرت خلال الساعات الماضية أخبارا كاذبة زعمت فيها تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا للراحل علي لاريجاني، إلا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ويتم تكذيبها بشكل قاطع".
وأشار التقرير إلى أن دهقان "يواصل تركيز جهوده على أنشطة مؤسسة مستضعفان خلال الفترة الأخيرة وأيام الحرب، وفقا للمهمة التي أسندها إليه قائد الثورة الإسلامية، ويبذل قصارى جهده للاضطلاع بدور فاعل في هذه المؤسسة كما كان في الماضي".
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى "الامتناع عن نشر الأخبار غير الموثوقة، وعدم الترويج للشائعات في ظروف الحرب الراهنة".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الحرب الأمريكي يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران
-
نواب إيرانيون يقترحون فرض رسوم على مرور سفن الشحن عبر مضيق هرمز
-
السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة السعودية
-
رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق شرق تل أبيب
-
مسيّرة تسقط في مصفاة سامرف السعودية والسلطات تقيم الأضرار
-
إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
-
غارات إسرائيلية كثيفة ومواجهات ميدانية عند بلدة الطيبة اللبنانية الحدودية
-
الدين الوطني الأميركي يحطم حاجز الـ 39 تريليون دولار