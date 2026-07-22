طهران تنفي مزاعم فرنسية بشأن "ترهيب" موظفين في سفارتها

08:16 ص

الوكيل الإخباري- نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة الادعاءات الصادرة عن وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو بشأن تعرض موظفين بسفارتها في طهران لعمل ترهيبي. اضافة اعلان





وكان بارو قد أعلن -في بيان الاثنين الماضي- عن استهداف مسؤوليْن فرنسيين بأيدي مسؤولين إيرانيين في وقت متأخر من مساء الأحد، في "انتهاك صارخ للحصانة الدبلوماسية"، مبيّنا أن الدبلوماسيين "احتُجزا عدة ساعات من دون سبب، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما لاعتداء جسدي" قبل أن يتمكنا من العودة إلى السفارة الفرنسية.



وأضاف أنهما الآن في مكان "آمن" في انتظار عودتهما إلى فرنسا في الساعات المقبلة، مبديا "كامل تضامنه معهما في المحنة التي مرّا بها".







