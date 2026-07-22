طهران تنفي مزاعم فرنسية بشأن "ترهيب" موظفين في سفارتها

وكان بارو قد أعلن -في بيان الاثنين الماضي- عن استهداف مسؤوليْن فرنسيين بأيدي مسؤولين إيرانيين في وقت متأخر من مساء الأحد، في "انتهاك صارخ للحصانة الدبلوماسية"، مبيّنا أن الدبلوماسيين "احتُجزا عدة ساعات من دون سبب، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما لاعتداء جسدي" قبل أن يتمكنا من العودة إلى السفارة الفرنسية.
وأضاف أنهما الآن في مكان "آمن" في انتظار عودتهما إلى فرنسا في الساعات المقبلة، مبديا "كامل تضامنه معهما في المحنة التي مرّا بها".
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: نواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل
-
إيران تُعدم مواطنا بتهمة التخابر مع إسرائيل وأمريكا
-
ترامب يشارك في مراسم وداع جنود أميركيين قُتلوا في الشرق الأوسط
-
أوكرانيا تعين قائدا جديدا للجيش وسط احتجاجات
-
عدد السفن المبحرة عبر مضيق هرمز يتراجع أكثر مع استمرار الحرب
-
روبيو: واشنطن مستعدة للحوار .. لكن إيران لا تأخذ المفاوضات بجدية
-
زهران ممداني يحسم الجدل بشأن اعتقال نتنياهو في نيويورك
-
إعلام أمريكي: ترامب وافق على امتلاك السعودية للنووي