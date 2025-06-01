طهران: سنرد على استغلال سعة صدرنا في الملف النووي

الوكيل الإخباري- أكدت طهران أنها ستتصدى لأي محاولة لاستغلال "سعة صدرها" خلال المفاوضات النووية والجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إيجاد حل للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني.

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وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، غريب أبادي، بأن "إيران سترد على أي استغلال محتمل لمرونتها".



وأضاف أبادي أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لا يملك الحق ولا حتى الصلاحية لوصف نشاط مشروع بأنه مثير للقلق"، معتبرا أن "تصرف غروسي سياسي بحت".

RT