طهران: سنرد على استغلال سعة صدرنا في الملف النووي

وأضاف أبادي أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لا يملك الحق ولا حتى الصلاحية لوصف نشاط مشروع بأنه مثير للقلق"، معتبرا أن "تصرف غروسي سياسي بحت".
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