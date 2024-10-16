طهران: ضرب مواقعنا النووية مستبعد وإن حصل يمكن تعويضه

فقد اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الأربعاء أن احتمال شن هجوم على مواقع نووية غير مرجح.
لكنه أضاف أن أي ضرر محتمل سيتم "تعويضه سريعا"، وفق ما نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت شدد مجدداً أمس لى أن رد بلاده سيكون "دقيقاً ومؤلما"، مضيفا في الوقت عينه أنه ليس من مصلحة تل أبيب فتح جبهات جديدة وحروب أخرى.
كما أكد العديد من المسؤولين الإسرائيليين سابقا على أن الرد سيكون قوياً ومفاجئاً.
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