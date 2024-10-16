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طهران: ضرب مواقعنا النووية مستبعد وإن حصل يمكن تعويضه

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 16-10-2024 03:46 م
الوكيل الإخباري-   بعد أنباء عن استعداد إسرائيل لضرب أهداف إيرانية في إطار الرد على الأخيرة، أكدت طهران أن احتمال شن هجوم على مواقعها النووية لا يزال منخفضاً.اضافة اعلان


فقد اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم الأربعاء أن احتمال شن هجوم على مواقع نووية غير مرجح.

لكنه أضاف أن أي ضرر محتمل سيتم "تعويضه سريعا"، وفق ما نقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت شدد مجدداً أمس لى أن رد بلاده سيكون "دقيقاً ومؤلما"، مضيفا في الوقت عينه أنه ليس من مصلحة تل أبيب فتح جبهات جديدة وحروب أخرى.

كما أكد العديد من المسؤولين الإسرائيليين سابقا على أن الرد سيكون قوياً ومفاجئاً.

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