السبت 2026-05-02 10:16 م

طهران عن مفاوضات إنهاء الحرب: الكرة الآن في ملعب واشنطن

السبت، 02-05-2026 09:33 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، السبت، أن أمر المحادثات متروك للولايات المتحدة لاختيار ما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب.اضافة اعلان


وقال نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران: "قدمت إيران خطتها إلى الوسيط الباكستاني بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم".

وأضاف: "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة".

وفي وقت سابق من السبت، قال مسؤول إيراني كبير إن مقترح طهران، الذي يرفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن، ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأميركي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة.

وبعد 4 أسابيع منذ تعليق العمليات العسكرية، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.

وقال ترامب، الجمعة، إنه "غير راض" عن أحدث مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

سكاي نيوز 
 
 


صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

