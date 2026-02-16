طهران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط

وحذّر تخت روانجي من أن هذا الانتشار - إذا ما اتُّخذ كتهديد وجودي - سيواجه بردا إيرانيا مناسبا، مشيرا إلى أن "القواعد الأمريكية في المنطقة تُعتبر أهدافا مشروعة في حال وقوع أي هجوم". وأضاف بلهجة حاسمة: "في حالة وقوع أي هجوم، ستكون اللعبة مختلفة تماما".
