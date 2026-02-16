طهران: مستعدون للتفاوض على تخصيب اليورانيوم إلى 60% فقط

الوكيل الإخباري- أكدت طهران استعدادها للتفاوض على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% شرط جدية التفاوض على رفع العقوبات، مشيرة إلى أن نشر 40 ألف جندي أمريكي في دول الخليج وبحر العرب سيجعل اللعبة مختلفة.

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانجي أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، شرط أن تبدي واشنطن جدية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.