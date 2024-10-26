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طهران: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
السبت، 26-10-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة.اضافة اعلان


وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "ندين العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا".

وأضاف البيان: "استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر ونؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي".
 
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