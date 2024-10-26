طهران: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "ندين العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا".
وأضاف البيان: "استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر ونؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي".
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