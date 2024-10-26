طهران: من حقنا الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي

12:55 م

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانتها للهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس ضد أي عدوان أجنبي وفق ميثاق الأمم المتحدة. اضافة اعلان





وجاء في بيان الخارجية الإيرانية: "ندين العدوان الصهيوني على مقار عسكرية إيرانية ونعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتنا".



وأضاف البيان: "استمرار الجرائم الصهيونية بالمنطقة بدعم عسكري وسياسي أمريكي وغربي عامل للتوتر ونؤكد أننا سنستخدم كل إمكاناتنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا والتزامنا بالأمن الإقليمي".