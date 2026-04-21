طهران: ناقلة نفط إيرانية تمكنت من دخول مياهنا الإقليمية رغم التهديدات الأمريكية

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية 'سيلي سيتي'، تمكنت بدعم من القوات البحرية من دخول المياه الإقليمية الإيرانية رغم التهديدات الأمريكية.





وقالت العلاقات العامة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان، "دخلت ناقلة النفط الإيرانية 'سيلي سيتي'، بدعم عملياتي من القوات البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المياه الإقليمية الإيرانية الليلة الماضية بعد عبورها بحر العرب."



وأضافت: "على الرغم من التحذيرات والتهديدات المتعددة من قبل المجموعة البحرية التابعة للبحرية الأمريكية الإرهابية، تمكنت ناقلة النفط الإيرانية 'سيلي سيتي'، بدعم عملياتي من القوات البحرية الإيرانية وفي ظل أمن كامل، من دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد عبور بحر العرب، وهي راسية منذ ساعات في أحد مراسي الموانئ الجنوبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية."



وكانت وكالة تسنيم أفادت بأنه ناقلة نفط إيرانية تجاوزت حصار القوات الأمريكية وعبرت مضيق هرمز عائدة من إندونيسيا.







