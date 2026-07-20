طهران: يمكن السعي لمفاوضات مع واشنطن بما يراعي مصالحنا

11:15 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن طهران ستواصل اعتماد مساري الحرب والدبلوماسية بما يحقق مصالحها الوطنية، مؤكدا أن باب المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يزال قائما. اضافة اعلان





وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي في طهران، أنه يرفض حصر الخيارات بين الحرب أو الدبلوماسية، قائلا إن "الدبلوماسية أداة نسعى من خلالها لتحقيق مصالحنا الوطنية، شأنها شأن الحرب".



وأشار إلى أن إيران تلقت خلال الأيام الأخيرة رسائل وأفكارا عبر وسطاء، مؤكدا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني واصل نشاطه دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد انهيار الهدنة بين الجانبين وتجدد المواجهات في مضيق هرمز، حيث أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، فيما حذرت طهران من أن هذه الخطوة تقوض مذكرة التفاهم بين الطرفين.



كما يواصل الجيش الأميركي تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية، فيما يشهد مضيق هرمز توترا متصاعدا انعكس على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.





