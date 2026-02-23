الإثنين 2026-02-23 04:25 ص

طوارئ في نيويورك وولايات أميركية أخرى بسبب عاصفة ثلجية

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 23-02-2026 03:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن حكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وماساتشوستس الأميركية حالة الطوارئ وأوقفوا السفر غير الضروري، إذ من المتوقع أن تجلب عاصفة كبيرة ثلوجا يصل ارتفاعها إلى 24 بوصة ورياحا قوية إلى المنطقة.

اضافة اعلان


وتأخرت نحو 15247 رحلة جوية في وقت مبكر من بعد ظهر الأحد، وألغيت 3509 رحلات. وسجل أكبر عدد للرحلات الملغاة في مطارات جون كنيدي ولاجوارديا ونيوارك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

عربي ودولي انتخاب كيم جونغ أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية

تعبيرية

عربي ودولي طوارئ في نيويورك وولايات أميركية أخرى بسبب عاصفة ثلجية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يعتبر تطوير القوى النووية الروسية "أولوية مطلقة"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام

مبنى مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون عقود التأمين

منظمة التعاون الإسلامي

عربي ودولي منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

علم سلطنة عمان

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية



 






الأكثر مشاهدة