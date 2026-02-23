طوارئ في نيويورك وولايات أميركية أخرى بسبب عاصفة ثلجية

الوكيل الإخباري- أعلن حكام ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وماساتشوستس الأميركية حالة الطوارئ وأوقفوا السفر غير الضروري، إذ من المتوقع أن تجلب عاصفة كبيرة ثلوجا يصل ارتفاعها إلى 24 بوصة ورياحا قوية إلى المنطقة.

