الأحد 2025-12-07 09:33 ص

طوكيو تتهم طائرات مقاتلة صينية بـ"توجيه راداراتها" على مقاتلات يابانية

طائرة صينية من طراز جيه-15.
تعبيرية
الأحد، 07-12-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-  قال وزير الدفاع الياباني إن مقاتلات صينية وجّهت الرادار الذي يتحكم في إطلاق النار نحو مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية، بالقرب من جزر أوكيناوا، وذلك في حادثتين منفصلتين وصفهما الوزير بأنهما "خطرتان".اضافة اعلان


وأضاف الوزير شينغيرو كويزومي، في منشور على منصة "إكس"، أن "إضاءة الرادار تجاوزت ما هو ضروري للطيران الآمن للطائرات"، مشيراً إلى أن اليابان قدّمت احتجاجًا إلى الصين بشأن هذه الواقعة "المؤسفة".

ويُعد قفل رادار التحكم على وضع إطلاق النار أحد أكثر الإجراءات التهديدية التي يمكن أن تقوم بها طائرة عسكرية، إذ يشير إلى هجوم محتمل ويجبر الطائرة المقصودة على اتخاذ إجراءات مراوغة.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الحوادث من حدة التوتر بين البلدين، خاصة أن المنطقة تقع قرب أراضٍ متنازع عليها تطالب بها كل من اليابان والصين. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات توتراً متصاعداً بعد تحذيرات رئيس الوزراء الياباني من أن بلاده قد ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الاتصالات الهاتفية خارج ساعات العمل اليوم الأحد، فيما تضمّ اليابان أكبر تمركز للقوات العسكرية الأميركية في الخارج، بما في ذلك سفن حربية وطائرات وآلاف من مشاة البحرية الأميركية المتمركزين في أوكيناوا.
 
 


