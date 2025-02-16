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طوكيو تطالب واشنطن بإعفائها من رسوم ترامب الجمركية

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أرشيفية
الأحد، 16-02-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري- طالب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا نظيره الأمريكي ماركو روبيو بإعفاء اليابان من خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من اليابان.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليابانية أن إيوايا التقى روبيو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، حيث أعرب أيضا عن رغبته في عقد محادثات أمنية تشمل وزراء الخارجية والدفاع في البلدين "في موعد مبكر"، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية.

والتقى الوزيران لمتابعة الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء الياباني شيغرو إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 7 فبراير الجاري، حيث اتفقا على السعي نحو "عصر ذهبي جديد" للعلاقات الثنائية وتعهدا بالتعاون في مجالات الدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

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وقالت الوزارة في البيان إن إيوايا وروبيو "أكدا أنهما سيتواصلان بشكل وثيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة"، ولذلك قدم يوايا "طلبا" يتعلق تدابير الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية.

 

RT

 
gnews

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