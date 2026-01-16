طوكيو وواشنطن تتفقان على توسيع التعاون بمجال الصواريخ والتدريبات العسكري

ويأتي هذا الاتفاق بعد اجتماع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث في واشنطن حيث تعهدا أيضا تعزيز التعاون في سلاسل التوريد بما يشمل معادن حيوية.
وتشهد العلاقات بين طوكيو وبكين توترا بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر بأن بلادها قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.
وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وفي دليل آخر على تصاعد التوتّرات، أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها ستشدّد ضوابطها على تصدير البضائع الصينية ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج إلى اليابان، مثيرة مخاوف طوكيو من تضاؤل إمدادات المعادن النادرة البالغة الأهمية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع في طوكيو "مع تفاقم الوضع الأمني بسرعة" في آسيا، "أكد الوزيران أن التحالف الياباني-الأميركي لا يزال ثابتا".
واتفقا على مواصلة تطوير الإنتاج المشترك لصواريخ جو-جو وصواريخ اعتراضية أرض-جو.
