"طيران الإمارات" تستأنف تشغيل معظم شبكتها العالمية

الوكيل الإخباري- تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها التشغيلية، مع اقتراب عودتها إلى مستوياتها الاعتيادية، حيث استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة.



ووفقا لبيان صحفي صدر عن الناقلة اليوم الاثنين، فقدت استأنفت خلال الأسابيع الماضية خدماتها تدريجيا عبر الأمريكتين، وأوروبا، وإفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

وتشغل طيران الإمارات اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعيا، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة.



وتواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يوميا، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.



وخلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل الماضي، نقلت طيران الإمارات 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفض.