"طيران الإمارات" تستأنف تشغيل معظم شبكتها العالمية

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الناقلة اليوم الاثنين، فقدت استأنفت خلال الأسابيع الماضية خدماتها تدريجيا عبر الأمريكتين، وأوروبا، وإفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.
وتشغل طيران الإمارات اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعيا، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة.
وتواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يوميا، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.
وخلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل الماضي، نقلت طيران الإمارات 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفض.
ويوم أمس أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا.
