الجمعة 2026-03-06 05:34 م

طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

الجمعة، 06-03-2026 04:13 م
الوكيل الإخباري- توقعت طيران الإمارات العودة إلى تشغيل كامل شبكتها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك رهنا بتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية.اضافة اعلان


وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان، اليوم الجمعة، إن السلامة تبقى كما هو الحال دائماً، على رأس أولوياتنا، إلى جانب حرصنا الدائم على خدمة عملائنا ورعايتهم.

وأضاف أنه وفي أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، تشغّل الناقلة حالياً جدول رحلات محدود، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.

يذكر ان طيران الإمارات نقلت أمس الخميس 30 ألف مسافر من دبي، وبحلول يوم غدٍ السبت، ستشغّل 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل قرابة 60 بالمئة من شبكة وجهاتها.
 
 


