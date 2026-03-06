طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان، اليوم الجمعة، إن السلامة تبقى كما هو الحال دائماً، على رأس أولوياتنا، إلى جانب حرصنا الدائم على خدمة عملائنا ورعايتهم.
وأضاف أنه وفي أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، تشغّل الناقلة حالياً جدول رحلات محدود، في وقت تواصل فيه العمل على استعادة عمليات شبكتها بالكامل.
يذكر ان طيران الإمارات نقلت أمس الخميس 30 ألف مسافر من دبي، وبحلول يوم غدٍ السبت، ستشغّل 106 رحلات يومياً ذهاباً وإياباً إلى 83 وجهة، وهو ما يمثل قرابة 60 بالمئة من شبكة وجهاتها.
-
أخبار متعلقة
-
انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة
-
قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران
-
دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي
-
5 قتلى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان
-
إصابة ابن سموتريتش في لبنان
-
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة
-
دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران
-
السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار