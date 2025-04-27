طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

ونفذت الطائرات غارة على مبنى في منطقة الحدث بعد ضربات تحذيرية سبقتها، حيث تصاعد الدخان من المبنى المستهدف، فيما حلقت مسيرات في المنطقة.
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