طيران الاحتلال يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- وجهت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ضربة عسكرية لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية.



ونفذت الطائرات غارة على مبنى في منطقة الحدث بعد ضربات تحذيرية سبقتها، حيث تصاعد الدخان من المبنى المستهدف، فيما حلقت مسيرات في المنطقة.

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