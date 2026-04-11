ظريف ينصح ترامب بالتخلي عن "المجرمين" والتوصل لاتفاق في إسلام آباد قبل ضياع الفرصة

وأعرب ظريف في منشوره عن أمله في "أن يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق الذي أوجده بنفسه هو التخلي عن التوصيات الإجرامية لأشخاص ملاحقين قضائياً، والتوصل إلى اتفاق قبل ضياع الفرصة".
ووصل الوفد الإيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبدء المحادثات مع الولايات المتحدة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أن الوفد يترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم كلا من وزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ما يعكس ثقلاً سياسيا وأمنيا واقتصاديا غير مسبوق للوفد.
وبحسب مصادر باكستانية، وصل المسؤولون الإيرانيون إلى قاعدة نور خان الجوية تحت حراسة القوات الجوية الباكستانية، في مؤشر على حساسية المحادثات وأهميتها، التي تهدف إلى بحث سبل إنهاء النزاع والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.
وأكد الإعلام الإيراني أن انطلاق المحادثات يبقى مرهونا بقبول "الشروط المسبقة" التي وضعتها طهران، وعلى رأسها رفع العقوبات ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ضمن إطار تسوية شاملة.
أخبار متعلقة
-
محكمة تسمح باستمرار أعمال بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض
-
نتنياهو يقول إنه يريد اتفاق سلام مع لبنان "يدوم لأجيال"
-
هيغسيث: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز لضمان خلوه من الألغام
-
فايننشال تايمز : خلاف رئيسي حول فتح مضيق هرمز
-
نتنياهو: الحرب على إيران "سحقت" برنامجيها النووي والصاروخي
-
البيت الأبيض: المباحثات المباشرة مع إيران وباكستان "متواصلة"
-
الصحة اللبنانية: حصيلة العدوان الاسرائيلي 2020 شهيدا و 6400 جريح
-
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران في باكستان كانت ثلاثية وجها لوجه