ظهور قائد فيلق القدس بطهران بعد أنباء عن مقتله في لبنان

الوكيل الإخباري- بث التلفزيون الإيراني صورا مباشرة تظهر إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمطار مهر آباد في طهران، وهو ما يفند الأنباء التي تم تداولها عن مقتله في لبنان.

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وعرض التلفزيون الإيراني صورا لمشاركة إسماعيل قآني في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الذي قتل في الغارة التي استهدفت الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله في السابع والعشرين من الشهر الماضي.



وعقب تداول أنباء عن مقتله في لبنان، نقلت وكالة تسنيم الأربعاء الماضي عن مستشاره إبراهيم جباري تأكيده بأن قآني بخير وأنه سيتسلم وساما من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.