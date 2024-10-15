ظهور قائد فيلق القدس بطهران بعد أنباء عن مقتله في لبنان

وعرض التلفزيون الإيراني صورا لمشاركة إسماعيل قآني في مراسم استقبال جثمان عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الذي قتل في الغارة التي استهدفت الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله في السابع والعشرين من الشهر الماضي.
وعقب تداول أنباء عن مقتله في لبنان، نقلت وكالة تسنيم الأربعاء الماضي عن مستشاره إبراهيم جباري تأكيده بأن قآني بخير وأنه سيتسلم وساما من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وقال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز في وقت سابق إن قآني، الذي سافر إلى لبنان بعد اغتيال الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية يوم 27 سبتمبر/أيلول، لم ترد عنه أي أنباء منذ أن كثفت إسرائيل قصفها على جنوب لبنان الأسبوع الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أممي: قوات اليونيفيل ستبقى في مواقعها بلبنان
-
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 230 هدفا في لبنان وغزة
-
حزب الله: نشتبك مع قوة مشاة للعدو
-
واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ بايدن أن الضربة لن تشمل منشآت نووية إيرانية
-
"إسرائيل": إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه "تل أبيب الكبرى"
-
إعلام عبري: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع في لبنان
-
جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن لبنان
-
نتنياهو: نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا