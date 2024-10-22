عاجل إعلام إسرائيلي: الرد على إيران سيكون في هذا الموعد

09:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/707304 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع عدد من الوزراء تتعلق بالرد على إيران. اضافة اعلان





وأضافت نقلا عن مصادر أن الجيش أتمّ استعداده للهجوم على إيران، ويبدو أن الرد سيكون في غضون أيام.