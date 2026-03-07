عاجل إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران

وأضافت وسائل إعلام إيرانية أنه تم "سماع صوت تحليق مقاتلة في العاصمة طهران ودوي انفجار في غربها".
وأفادت "بسماع دوي انفجارات في مدينة أهواز وميناء لنغه جنوب البلاد ومدينة سقز في الجنوب".
يأتي هذا في ظل تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل لحملتهما الجوية على إيران ومواقع متفرقة من أنحاء البلاد، في محاولة لإضعاف البنية التحتية العسكرية الإيرانية.
هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر السبت، أنه نفذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4" في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
