عاجل إيران تُعيد إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان

04:22 م

الوكيل الإخباري- أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز ردًا على الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. اضافة اعلان











