عاجل إيران: قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى.

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ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال وضع اللمسات النهائية عليها.