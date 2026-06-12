عاجل إيران: قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى

ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال وضع اللمسات النهائية عليها.
وأضاف "سنطلع المواطنين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف".
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