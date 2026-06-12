الجمعة 2026-06-12 06:34 م

عاجل إيران: قريبون من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى

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أرشيفية
 
الجمعة، 12-06-2026 06:09 م

الوكيل الإخباري-  قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن إيران والولايات المتحدة قريبتان من التوصل إلى مذكرة تفاهم أقرب من أي وقت مضى.

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ودعا عراقجي وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتوى مذكرة التفاهم خلال وضع اللمسات النهائية عليها.


وأضاف "سنطلع المواطنين على جميع التفاصيل في الوقت المناسب تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف".

 
 


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